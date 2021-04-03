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В Украине будут использовать вакцину CoronaVac китайской фирмы Sinovac Biotec, и этому производителю можно доверять. Об этом заявила пресс-служба Минздрава в Телеграм-канале.

«Вакцины производства Sinovac одобрены в 34 странах мира, включительно с такими странами, как Аргентина, Бразилия, Индия, Турция», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время существования компании было совершено более 3 млрд прививок ее препаратами, 59 млн из которых были сделаны детям.

Напомним, ранее ВОЗ признала эффективность китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.
ForUm

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