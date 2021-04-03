также в разделеОбщество
Новый антирекорд COVID-19: впервые более 20 тысяч за сутки 20
Назван список «топ-10 контрабандистов», попавших под санкции СНБО 14
2 апреля. Картина дня 22
Радуцкий: Адаптивным карантином нашествие штаммов коронавируса не сдержать 31
Первые апрельские выходные принесут Украине дожди и прохладу 11
Зеленский о ситуации на Донбассе: Украинская армия способна дать отпор любому 12
СНБО ввел санкции против «топ-десятки» украинской контрабанды 46
Киевская область усиливает карантин 39
На Запорожье задержали прокурора за требование «откатов» 21
Православный публицист: В четвертой серии «Паломницы» Оксана Марченко рассказывает о крестном ходе, в котором сама принимала участие 27
Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации 87
Оксана Марченко выпустила новую серию «Паломницы» о Голосеевском монастыре 15
В Украине пенсию менее 2 тысяч получают 1,8 миллиона человек 16
В Киеве на время локдауна отменят плату за парковку 9
Во Львове нашли склад контрафактных сигарет на 18 млн 11
Задержан боевик «ЛНР», причастный к убийству сотрудника СБУ и подрыву моста через Северский Донец 48
Запорожье усиливает карантин 47
Работал руководителем: В Днипре задержали боевика «Всевеликого Войска Донского» 18

Армения блокировала продление на следующие 12 месяцев мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом сообщил вицепремьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Резников отметил, что Армения была в числе стран, которые блокировали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине еще на год.

«В среду под вопросом стояла возможность прекращения миссии СММ ОБСЕ, потому что оно блокировалось до последнего дня. И в среду, в день заседания Трехсторонней контактной группы, было таки преодолено вето некоторых стран, например Армении», - сказал Резников.

Он намекнул, что Армения находится под влиянием России.

«Под чьим влиянием находится страна - угадайте сами», - говорит Резников.

Тем не менее вето удалось преодолеть и продлить мандат СММ ОБСЕ в Украине еще на год.

Напомним, Пентагон отреагировал на стягивание войск РФ к границе с Украиной.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги