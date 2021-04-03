Армения блокировала продление на следующие 12 месяцев мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом сообщил вицепремьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

Резников отметил, что Армения была в числе стран, которые блокировали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине еще на год.

«В среду под вопросом стояла возможность прекращения миссии СММ ОБСЕ, потому что оно блокировалось до последнего дня. И в среду, в день заседания Трехсторонней контактной группы, было таки преодолено вето некоторых стран, например Армении», - сказал Резников.

Он намекнул, что Армения находится под влиянием России.

«Под чьим влиянием находится страна - угадайте сами», - говорит Резников.

Тем не менее вето удалось преодолеть и продлить мандат СММ ОБСЕ в Украине еще на год.

Напомним, Пентагон отреагировал на стягивание войск РФ к границе с Украиной.