В Донецкой области, в г. Мариуполь, оперативники Нацполиции обнаружили схрон боеприпасов на территории заброшенного завода «Азовмаш». Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

«2 апреля, во время проверки информации, было обнаружено военные средства поражения. В результате при участии специалистов взрывотехнической службы изъяли 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов», — говорится в сообщении.

Сейчас по указанному факту следователи Мариупольского районного управления полиции начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Добавляется, что изъятые боеприпасы направили на экспертизу.

Владелец заброшенного здания устанавливается, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.