Правительство Украины пока не планирует вводить чрезвычайное положение в стране из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Об этом он заявил в эфире Наш.
По его словам, предложений по этому поводу от правительства или президента еще не было.
Разумков также объяснил, что сперва Кабмин должен предоставить предложение о введении ЧС. Затем этот вопрос изучает президент и издает указ. Уже после этого Верховная Рада должна в течение двух дней провести заседание и проголосовать за законопроект.
2 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введение чрезвичайного положения из-за карантина в Украине не обсуждается.
Напомним, Радуцкий заявил, что адаптивным карантином нашествие штаммов коронавируса не сдержать.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время