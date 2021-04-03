Правительство Украины пока не планирует вводить чрезвычайное положение в стране из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом он заявил в эфире Наш.

По его словам, предложений по этому поводу от правительства или президента еще не было.

Разумков также объяснил, что сперва Кабмин должен предоставить предложение о введении ЧС. Затем этот вопрос изучает президент и издает указ. Уже после этого Верховная Рада должна в течение двух дней провести заседание и проголосовать за законопроект.

Разумков добавил, что парламент в случае необходимости готов делать зависящие от него шаги.

2 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введение чрезвичайного положения из-за карантина в Украине не обсуждается.

Напомним, Радуцкий заявил, что адаптивным карантином нашествие штаммов коронавируса не сдержать.