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Российский МИД назвал «дезинформацией и провокационной деятельностью» заявление Великобритании о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийское правительство.

Как пишет Новое время, об этом МИД РФ сообщил в Telegram.

«Распространённая МИД Британии дезинформация — ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве посоветовали Великобритании "прекратить провокационную деятельность".

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", — написали в МИД РФ.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором говорит, что руководство Кремля рассматривает вариант с установлением в Киеве пророссийского правительства во главе с лидером партии НАШИ Евгением Мураевым.

В МИД Британии отметили также, что в данном вопросе спецслужбы РФ работают с рядом чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича.

В частности, называются бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-заместитель главы правительства Сергей Арбузов, первый заместитель премьер-министр Андрей Клюев и бывший глава СНБО Владимир Сивкович. Большинство из названных чиновников находятся в РФ.
ForUm

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