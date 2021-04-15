Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал украинские СМИ взвешенно и максимально точно подавать информацию и не подыгрывать дезинформационным кампаниям со стороны РФ, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«Восьмой год Украина противостоит гибридной военной агрессии России. И эта война продолжается не только на передовой, но и на информационном фронте, где одной из главных целей РФ являются украинские СМИ, эксперты, представители гражданского общества - все те, кто формирует позиции и являются лидерами мнений. В этом плане Кремль действует в строгом соответствии с канонами работы российских спецслужб в условиях военной агрессии», – отметил он.

По словам Данилова, все антиукраинские нарративы спланированы, создаются и управляются с российской территории. Широко используется «черная» пропаганда, откровенные выдумки и ложь, для донесения дезинформации используются все возможные средства коммуникации, любые орудия. «Все это информационный терроризм, информационная «пандемия», которая преследует единственную цель - повлиять на нашу способность противостоять российской агрессии, создать параллельную информационную реальность. Способствует этому и «пятая колонна» внутри нашего государства», – подчеркнул секретарь СНБО.

«Платформой для массового распространения дезинформации все больше становятся не только классические средства массовой информации, но и соцсети и мессенджеры, где нет ни самоцензуры, ни редакционной политики. К сожалению, распространению фейков иногда бессознательно способствуют и сами СМИ, отчасти не проверяя достоверность полученных данных. С попыткой эскалации российской гибридной агрессии на востоке Украины в геометрической прогрессии выросло количество фейков и попыток манипулирования сознанием людей. Поэтому ответственное отношение к достоверности информации приобретает сегодня первостепенное значение, является важным элементом информационной безопасности государства», – отметил он.

«Уважаемые журналисты, уважаемые друзья! Настоятельно просим взвешенно и максимально точно подавать информацию в период активизации пропагандистской кампании со стороны РФ, не поддаваясь на провокации и не подыгрывая дезинформационным кампаниям, цель которых - ослабить нашу способность противостоять врагу. Лучшае наше оружие – правда», – подытожил Данилов.