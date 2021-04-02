Пенсионные выплаты, составляющие менее 2 тысяч гривен, получают 1,8 миллиона пенсионеров. Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает Укринформ.

«1,8 миллиона, но когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 миллиона человек, получавших пенсии до 2 тысяч гривен. Поэтому мы немного более половины людей перевели за эту позорную черту. И далее это делаем. Вы говорите: если посмотреть на закон, то минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Это 1769 гривен. А мы его платим только тем, где нет стажа. Нет стажа у человека, но есть право - мы платим эту сумму, но ее индексируем два раза в год - в июле и в декабре. Не намного, по возможностям, но это делаем. Но там, где есть полный страховой стаж у человека, мы не платим 1769 грн, в этом году мы платим 2200 грн, для 65-летних - это 2400 грн. То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату. Люди, которым за 80, - это 2600 грн. То есть мы градируем людей по возрасту, по возможностям, для того чтобы не платить 1769, а платить больше», - отметила Лазебная.

Также она заметила, что в Украине индексируются все пенсии.

«Есть исключения для отдельных категорий по закону, но мы эти исключения исправили в законопроекте, чтобы индексация пенсий была по унифицированным одним правилам для всех пенсионеров. Но нет такого, что минимальные индексируются, а максимальные нет. Кстати, у нас нет пенсии больше, чем 17 тыс. 690 грн», - добавила министр соцполитики.

Напомним, 1 марта Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проиндексировал пенсии для 9,7 млн пенсионеров. В среднем, после индексации, пенсии вырастут на 308 грн, минимально пенсии поднимут на 100 грн.

Фактически доплаты получили 7,9 млн граждан. Как уточнили в Минсоцполитики, остальные 1,8 человек – это граждане, которым пенсия была назначена в 2019-20 годах, они получат индексацию в июле.