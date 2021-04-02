В Киеве с 5 апреля и до конца локдауна будет отменена плата за парковку автомобилей. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«С 5 апреля до завершения действия строгих ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП «Киевтранспарксервис», – отметил он.

Кличко заявил, что льготы и преференции для столичного бизнеса власть Киева ввела еще год назад. И эти льготы будут действовать и их расширят.

«На ближайшей сессии Киевсовета я вынесу на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы», - заявил мэр Киева.

Он сообщил, что речь, в частности, идет о:

- уменьшение размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривни в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания. Площадок для питания у стационарных учреждений и сезонных и летних площадок. Такая поддержка не только уменьшит финансовую нагрузку на бизнес, но и позволит сохранить рабочие места;

- также в проекте решения речь идет об увеличении размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Компенсации процентов не только по кредитам, которую город уже ввел год назад, но и по «кредитным линиям». А также - о расширении перечня субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую ​​компенсацию. И об увеличении количества банков-партнеров этой программы;

- кроме того, предложено уменьшить плату за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

«Мы понимаем, что введя такие льготы - и для бизнеса, и для киевлян в целом - город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям. Все вызовы мы должны преодолеть вместе. Совместными усилиями», - подчеркнул Кличко.

Он также поблагодарил социально ответственный бизнес и волонтеров, которые, как и в прошлом году, во время карантина, помогают городу и киевлянам. Это, например, поддержка медицинской сферы, оказание социальной помощи семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения, которые продлятся до 16 апреля.

Так, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам – исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.