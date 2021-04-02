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В субботу, 3 апреля, в течение дня в Украине максимальная температура воздуха составит + 6 + 11 градусов, на юге и местами в центральных областях + 10 + 13 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В воскресенье уже ночью столбики термометров могут иногда опуститься до 0-2 градусов мороза. Днем 4 апреля в большинстве областей Украины ожидается + 6 + 12 градусов.

В субботу дожди пройдут в восточной части и местами в западных областях, в Карпатах - с мокрым снегом. На остальной территории - существенные осадки маловероятны.

В воскресенье осадков больше: на Западе ожидается дождь и мокрый снег, в большинстве областей Украины – местами небольшой дождь. А вот ночью и утром 4 апреля на юге, а днем ​​на юго-востоке - Запорожье, Донецкая область - возможны сильные ливни.

В Киеве выходные также обещают прохладу и свежесть. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться около + 6 + 10 градусов. Ночью будет значительно свежее, что сейчас очень важно для цветов и остальных растений - ожидается 0-3 градуса тепла, а в ночь на воскресенье в окрестностях возможно снижение до 0-2 градусов мороза.
ForUm

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