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Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка удовлетворил иск Nike Inc. и запретил компании MSCHF Product Studio Inc. продавать кроссовки под брендом Nike с сатанинскими символами, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Nike в понедельник подала в суд на MSCHF, которая выпустила кроссовки в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X для продвижения его последней песни и клипа, использовав за основу Nike Air Max 97. Американский производитель спортивных товаров заявил, что не давал на это разрешения.

MSCHF назвала эти кроссовки произведением искусства и отметила, что Nike не подала в суд в 2019 году, когда MSCHF представила «кроссовки Иисуса» на основе Air Max 97. «Выпуск сатанинских кроссовок в сотрудничестве с Lil Nas X на прошлой неделе ничем не отличается», - говорится в сообщении компании.

В MSCHF также заявили, что верят в «свободу самовыражения». «Нет ничего важнее нашей способности и способности других художников, как мы, продолжать работать», - добавили в компании.

MSCHF произвела 666 пар «сатанинских» кроссовок по цене $1018 за пару. Они были распроданы менее чем за минуту после запуска продаж в понедельник, сообщала газета The New York Times. Lil Nas X ранее объявил в своем Twitter о розыгрыше последней пары.

Кроссовки украшены пентаграммой, а также имеют надпись «Luke 10:18» (отсылка к строчке из Евангелия от Луки). В MSCHF заявили, что пузырьки воздуха в подошве кроссовок заполнены чернилами, смешанными с кровью, которую сдали сотрудники компании.
ForUm

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