Спортивная корпорация Nike подала в суд на арт-коллектив из Нью-Йорка за то, что тот создал на основе ее кроссовок пару под названием Satan Shoes («Сатанинская обувь»). В их подошвах содержится капля настоящей человеческой крови, сообщает ВВС.

«Сатанинские» кроссовки, созданные на основе Nike Air Max 97, поступили в продажу в понедельник по цене 1018 долларов. По словам создателей, все 666 пар раскупили быстрее, чем за минуту.

Авторы «Сатанинской обуви» - бруклинская организация художников MSCHF и рэпер Lil Nas X - решили заполнить пузырьки воздуха в подошве чернилами, смешанными с каплей человеческой крови. Кровь добровольно сдали члены арт-коллектива.

На шнурках кроссовок подвешена бронзовая пентаграмма, а сбоку красуется надпись «LUKE 10:18» - отсылка к строчке из Евангелия от Луки «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию».

Nike обвиняет коллектив в незаконном использовании товарного знака. Компания подала иск в суд Восточного округа Нью-Йорка.

Черно-красные кроссовки были выпущены в продажу в понедельник, спустя три дня после дебюта новой песни Lil Nas X на платформе YouTube.

В видеоклипе на эту песню, которая называется Montero (Call Me By Your Name), рэпер спускается по шесту для стриптиза из рая в ад, а на ногах у него – «сатанинские» кроссовки.

В каждой подошве этих кроссовок содержится 60 кубических сантиметров красных чернил, в которые примешана одна капля крови.

Компания Nike через суд требует снять «сатанинские» кроссовки с продажи и запретить коллективу дальнейшее использование логотипа Nike.

«MSCHF и их неправомерно созданная «Сатанинская обувь» могут посеять непонимание и создать ошибочные ассоциации между продуктами MSCHF и Nike. Более того, уже есть свидетельства существенного непонимания и разбавления бренда на рынке, включая призывы бойкотировать Nike в связи с выпуском «Сатанинской обуви», основанные на уверенности, что этот продукт был выпущен с согласия Nike», - говорится в иске компании.

Nike ссылается на твит популярного блогера @Saint, рекламирующего обувь. Пост о грядущем релизе, опубликованный в пятницу, разжег ажиотаж в соцсетях и вызвал громкую реакцию со стороны американских консерваторов.