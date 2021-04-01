С 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин в Украине составит 60 лет, это предусматривают изменения, принятые в 2011 году.

Как пояснили в пенсионном фонде, будут уходить на пенсию в 60 лет те женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, передает Радио Свобода.

Чтобы получить пенсию по возрасту, человек должен иметь страховой стаж не менее 28 лет. Если его нет, то минимальный возраст для выхода на пенсию в 2021 году составит 63 года.

1 октября 2011 в Украине вступила в силу пенсионная реформа. Этот закон, в частности, постепенно повысил пенсионный возраст для женщин от 55 до 60 лет и сравнил его с мужским.