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Столичные оперативники задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на киевлянина и отобрал у него 300 тысяч гривен.

Как сообщила пресс-служба столичного главка, нападающий ударил потерпевшего кирпичом по голове, вырвал сумку с деньгами и скрылся на авто.

Инцидент произошел на улице Курчатова, в Деснянском районе столицы. По словам заявителя, к нему подошел неизвестный, ударил твердым предметом по голове и завладел барсеткой с деньгами. После этого злоумышленник сел в машину знакомого и скрылся. Для выяснения всех обстоятельств происшествия по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Как рассказал следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько, для поиска нападающего по городу была введена специальная полицейская операция: «Просмотрев записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», мы установили транспортное средство, на котором передвигался фигурант. Иномарку остановили на Броварском проспекте.

При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения № 1, мы задержали пассажира авто, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – 37-летний уроженец Львовщины».

Следователи провели обыск автомобиля и изъяли кирпич, которым вероятно ударили потерпевшего. Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли другие вещественные доказательства: похищенные деньги, документы и мобильные телефоны, которыми пользовался нападающий. По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
ForUm

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