Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания вооружения РФ к границе Украины и возобновления боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Politico.

По данным издания, Пентагон США также насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике. Представитель EUCOM капитан Венди Снайдер отказалась обсуждать уровни готовности, сославшись на требования оперативной безопасности.

В то же время The New York Times отмечает, что гибель в бою четырех украинских военных, а также наращивание российских войск на границе с Украиной привлекли внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне.

В NYT пишут, что на прошлой неделе в ответ на развертывание дополнительных российских войск уровень наблюдения EUCOM был повышен с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса» – самого высокого уровня.

Американские оценки численности стянутых к границам Украины российских войск разнятся, отмечают в NYT. Однако один из чиновников сказал, что дополнительно было стянуто порядка 4000 военных.

Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть «позерством России» и «проверкой» администрации нового президента США Джо Байдена.

«Некоторые официальные лица считают, что Россия в основном занимается бряцанием оружием и не желает возобновлять наступление. Другие обеспокоены больше, полагая, что намерения Путина неясны и что операция по проверке нового президента (США. - Ред.), может быстро перерасти в нечто более зловещее», – добавили в NYT.

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.