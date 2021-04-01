Официальный сайт Конституционного суда Украины возобновил работу после 5-дневного отсутствия доступа.

«Уважаемые пользователи! Обращаем внимание на то, что в настоящее время продолжаются работы, направленные на восстановление полноценного функционирования официального веб-сайта Конституционного суда Украины. В связи с этим некоторые данные отдельных рубрик могут не отображаться. Просим отнестись к этому с пониманием», - сообщается в Facebook КСУ.

Как сообщал ForUm, сайт Конституционного суда Украины перестал работать в субботу 27 марта.

В то же день президент Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.