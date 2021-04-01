также в разделеОбщество
Украина на заседании ТКГ предложит ввести «пасхальное перемирие» 4
Порошенко задекларировал $51 миллион и ₴423 миллиона наличными 29
В Николаеве банда три года держала в плену киевлянина 18
В ТКГ рассказали, как выйти из тупика в переговорах по перемирию 17
СМИ: В Украине не собираются вводить комендантский час 54
С начала оккупации в Крыму зафиксировано 43 случая насильственного исчезновения 9
В Украине установлен очередной антирекорд: 17569 новых случаев COVID-19 30
Минздрав призвал украинцев не отказываться от COVID-вакцинации 13
31 марта. Картина дня 21
Ляшко рассказал, когда начнется применение вакцины CoronaVac 15
Украина в 2020 году была третьей по количеству новых дел в ЕСПЧ 14
РФ в ТКГ отказалась с 1 апреля обеспечить перемирие на Донбассе 63
1 апреля в Украине – до +20 и грозы 27
Кабмин повысил тарифы на доставку пенсий Укрпочтой 22
Зеленский обнародовал декларацию за 2020 год 43
В двух учебниках по истории напечатали карту Украины без Крыма 53
ГФС заявила о разоблачении схемы вывоза карпатского леса 13
В Хмельницкой области могут ввести красную зону карантина 13

Официальный сайт Конституционного суда Украины возобновил работу после 5-дневного отсутствия доступа.

«Уважаемые пользователи! Обращаем внимание на то, что в настоящее время продолжаются работы, направленные на восстановление полноценного функционирования официального веб-сайта Конституционного суда Украины. В связи с этим некоторые данные отдельных рубрик могут не отображаться. Просим отнестись к этому с пониманием», - сообщается в Facebook КСУ.

Как сообщал ForUm, сайт Конституционного суда Украины перестал работать в субботу 27 марта.

В то же день президент Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги