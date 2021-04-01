также в разделеСтолица
Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку в поезда в Киеве 13
В КГГА передумали: на 7 улицах Киева разрешили повышение скорости до 80 км/ч 19
В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1150 человек 19
Перевозчики Киева еще не получили решение о работе во время локдауна 27
В КГГА объяснили, как будут выдавать спецпропуска на транспорт 70
В Киеве не будут с 1 апреля вводить скоростной режим до 80 км/ч 42
СМИ: В Киеве могут ввести комендантский час 66
Киев ужесточает карантин с 5 апреля 1433
Кличко допустил ужесточение карантина в столице 29
Отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля 30
Больницы Минздрава не принимают COVID-больных, Киев разворачивает дополнительные койки 28
В Киеве – 1100 новых случаев COVID-19 24
Прокурор запросил для обвиняемого в убийстве байкера в Киеве 15 лет тюрьмы 16
Киевские маршрутчики отложили повышение цен на проезд 14
В Киеве из-за COVID-19 отменили работу продуктовых ярмарок 18
За сутки в Киеве зафиксировано 1422 новых случая COVID-19 19
В Киеве – 402 новых случая COVID-19 15
С 1 апреля зеленая карта киевского метро не будет работать 24

В Киеве правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда медицинских учреждений, сообщает пресс-служба столичного главка.

Отмечается, что на электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Прибывшие на вызов тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях или иные события в районных управлениях полиции. По результатам проверки ей будет дана правовая квалификация.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги