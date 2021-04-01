В Киеве правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда медицинских учреждений, сообщает пресс-служба столичного главка.

Отмечается, что на электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Прибывшие на вызов тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях или иные события в районных управлениях полиции. По результатам проверки ей будет дана правовая квалификация.