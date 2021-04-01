Посольство Украины в РФ направило в МИД РФ ноту протеста в связи с акцией против украинских дипломатов в Москве, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел..

В ведомстве отметили, что 30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания посольства Украины в РФ плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе

«Министерство иностранных дел Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорблять их достоинство, предоставление гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента», – говорится в сообщении.

Фото: УНИАН

Также в МИД потребовали от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ.