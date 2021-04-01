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В Тбилиси в среду вечером вспыхнул протест из-за приезда российского телеведущего Владимира Познера, который собирался отметить там день рождения.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на  Рустави-2.

87-летний Познер прилетел чартерным самолетом вместе с друзьями и коллегами, всего около полусотни человек. Его визит в Грузию сопровождался протестами общественных активистов, к которым позднее присоединились политики.

Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию Грузии, потому, что он не признает территориальную целостность страны. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы, по их словам, создать «дискомфорт» Познеру и его гостям. Им также удалось отключить электричество в здании гостиницы Vinotel.

Позже в отель прибыли полицейские. Они помешали протестующим прорваться в гостиницу, из-за чего между ними и участниками акции произошли столкновения. Демонстранты вызвали в отель инспекцию труда, заявив, что Познер и его гости нарушили комендантский час. В Грузии в связи с коронавирусом он действует с 9 вечера.

Инспекция оштрафовала отель на 10 000 лари (около $3000). Полиция заявила, что Познера и его спутников тоже оштрафуют.

После начала акции телеведущий и его гости покинули Vinotel под охраной полицейских и переехали в отель Rooms. Автобус забросали яйцами, написав на асфальте «Вон из Грузии!»

Протестующие тоже переместились к нему и стали забрасывать здание яйцами.

В четверг рано утром Познер покинул Тбилиси раньше, чем планировал. Его доставили в аэропорт в сопровождении полиции в целях безопасности.

В 2017 году в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и сделал вывод, что отношения между грузинами и абхазцами были «ужасными».

«Драк было очень много при мне. Про абхазцев грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, что они неполноценные. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы я не наблюдал», — цитировало Познера грузинское издание «Сова». Ведущего раскритиковали в Грузии. Сам он заявил, что сказал то, что думал.

«Эхо Кавказа» напомнило, что в 2010-м, спустя два года после войны в Грузии, Познер сказал: «Он (Саакашвили) ошибся. Американцы не помогли, и Россия ответила. Это было военное вторжение со стороны Грузии, в результате чего Грузия потеряла Абхазию навсегда. Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».

Отметим, что в 2019-м Познер незаконно посетил временно оккупированный Россией Крым как глава жюри финала конкурса ТЭФИ-Капитал.
ForUm

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