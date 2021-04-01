За прошедшие сутки, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории.

После завершения заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которого оккупантами не были поддержаны мирные инициативы украинской стороны, наемниками РФ осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения.

Кроме того, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций.

31 марта передовыми подразделениями Вооруженных сил Украины зафиксировано выполнение инженерных работ вооруженными формированиями РФ и создание новых укреплений в направлении линии разграничения на окраине Калиновки, что на временно оккупированной территории Донецкой области.

Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители российско-оккупационных войск продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности.

По состоянию на 7:00 1 апреля зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, неподалеку Сввитлодарска и Золотого-4 противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи поселка Новгородское - со стрелкового оружия.

Как ранее сообщал ForUm, российская делегация в Трехсторонней контактной группе не поддержала инициативу председатель украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука обеспечить с 1 апреля соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня.