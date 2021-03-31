Координатор трансатлантического сотрудничества в правительстве Германии Петер Бейер в среду призвал к мораторию на строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что это может сигнализировать об изменении политики Германии.

«Этот проект является серьезным камнем преткновения для восстановления трансатлантических отношений», - заявил Бейер, который также является депутатом партии Ангелы Меркель ХДС, немецкому еженедельнику Wirtschafts Woche.

«Американцы ждут, что мы не только изменим нашу риторику, но и позволим действиям говорить за себя. Поэтому я выступаю за мораторий на строительство «Северного потока-2», - сказал Бейер.

Его должность находится в ведомстве федерального министерства иностранных дел. Министерство не сразу ответило на просьбу прокомментировать, отражают ли заявления Бейера позицию правительства.

В декабре канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее поддержка «Северного потока-2» «полностью неизменна».

В январе она добавила, что не одобряет санкции, введенные бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Между тем внутриполитическое давление на президента США Джо Байдена с целью остановить строительство трубопровода в последние недели усилилось.

Сенатор-республиканец Тед Круз продолжает блокировать утверждение ключевых кандидатов от Госдепартамента до тех пор, пока администрация Байдена не введет обязательные санкции в отношении поддерживаемого Россией трубопровода, одобренные Конгрессом в этом году.