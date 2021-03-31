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30 марта. Картина дня 11

Хмельницкую область в ближайшие дни могут перевести на красный уровень эпидемической опасности. Об этом в ходе заседания правительства сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Относительно областей, которые не находятся на красном уровне эпидемической опасности, - наиболее напряженная ситуация в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим, что в ближайшие дни она может быть переведена на красный уровень эпидопасности, поскольку имеется превышение наших критериев», - отметил Степанов.

Степанов напомнил, что сейчас 11 регионов находятся на красном уровне эпидопасности. В то же время в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях наблюдается, по словам министра, определенная стабилизация ситуации. Так, заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляет 43%, динамика уровня госпитализаций минус 16%, сказал он.

В целом по стране на сегодняшний день под лечение COVID-19 привлечены 74 864 койки, из них заняты более 45 тысяч.

Напряженная ситуация в Киеве - загруженность коек с кислородом составляет 85,8%, что является самым высоким показателем в стране. Критическая ситуация с заполненностью коек с кислородом также в Житомирской, Одесской, Киевской областях.

Напомним, по состоянию на 31 марта в красную зону карантина входят Киевская, Черниговская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Николаевска, Черновицкая и Сумская области, а также Киев.
ForUm

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