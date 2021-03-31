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30 марта вечером в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт Летичев в колодец упал пятилетний ребенок и его мать.

На место происшествия немедленно направились спасатели 15 Государственной пожарно-спасательной части, сообщила пресс-служба МВД.

Бойцы ГосЧС с помощью спасательной веревки спустились в колодец, достали девочку и передали ее медикам, а дальше вытащили женщину.

В результате инцидента ребенок получил перелом ноги, мать не пострадала. Травмированную забрали медики для дальнейшего обследования.

По словам женщины, ее ребенок упал в заброшенный колодец. Увидев это, мать бросилась за девочкой. К счастью, обе остались живы. К слову, глубина колодца 17 метров.
ForUm

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