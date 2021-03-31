Из-за кражи электрокабеля и, соответственно, закрытого сигнала светофора на ст. «Дарница» (Киев) поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят по этой станции, направляются с отставанием от графика на 1-2 часа, сообщила Укрзализныця.
Так, из-за кражи задержаны поезда:
№150 Ходоров - Полтава (+1.02);
№1/2 Ходоров - Константиновка (+0.52);
№137 Сватово - Хмельницкий (+ 1.04);
№19/20 Попасная - Киев (+ 0.20);
№712 Киев - Константиновка (из Киева +0.20).
Пригородные поезда:
№6902 Киев - Нежин (+ 0.52);
№6804 Киев - Яготин (+ 0.53);
№6901 Нежин - Киев (+ 1.13).
Прогноз на восстановление кабеля и нормализацию движения - до двух часов.
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