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Из-за кражи электрокабеля и, соответственно, закрытого сигнала светофора на ст. «Дарница» (Киев) поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят по этой станции, направляются с отставанием от графика на 1-2 часа, сообщила Укрзализныця.

Так, из-за кражи задержаны поезда:

№150 Ходоров - Полтава (+1.02);

№1/2 Ходоров - Константиновка (+0.52);

№137 Сватово - Хмельницкий (+ 1.04);

№19/20 Попасная - Киев (+ 0.20);

№712 Киев - Константиновка (из Киева +0.20).

Пригородные поезда:

№6902 Киев - Нежин (+ 0.52);

№6804 Киев - Яготин (+ 0.53);

№6901 Нежин - Киев (+ 1.13).

Прогноз на восстановление кабеля и нормализацию движения - до двух часов.
ForUm

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