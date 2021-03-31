Создание сайтов – настоящее искусство, но только в случае, если программист использует креативный подход, а не готовые шаблоны, которые находятся в свободном доступе. Если компания хочет развить свой бизнес в сети и стать узнаваемой, то ей обязательно необходим эксклюзивный сайт. Такая разработка стоит немного дороже и занимает больше времени, чем шаблонная, но зато результат улучшает статистику в несколько раз и привлекает на страницу большое количество новых клиентов.

Чем уникальный сайт отличается от шаблонного?

Часто уникальный сайт называют кастомным, поскольку это оригинальная работа, которая не создавалась по готовой структуре. Допустима небольшая схожесть с альтернативными ресурсами, но по большей части акцент делается именно на уникальности. Важен не только контент, но и дизайн, формат. Каждый вид сайта несет определенный смысл и отвечает за конкретную задачу, которая перед ним стоит. Поэтому все чаще страницы в сети создаются под ключ для конкретных фирм, салонов, интернет-магазинов, информационных порталов. Такую цель может выполнить, как шаблонный, так и уникальный сайт. Но практика показывает, что второй вариант положительнее отражается на репутации заказчика.

Как правило, шаблонные страницы создаются на основе готового макета. Их максимальное различие – цветовое решение и контент. Программист, а иногда даже новичок, который хочет создать сайт, берет готовую версию и адаптирует ее под популярную CMS. Это может быть система управления сайтов по типу WordPress, Joomla, Drupal. Вариант бюджетный, быстрый, простой, но привлекает мало внимания. По факту, такую страничку может создать кто угодно и потратить на это максимум два дня.

К примеру, необходимо разработать интернет магазин, который специализируется на продаже какой-то косметики. Таких ресурсов в интернете тысячи и при поиске он должен не только входить в ТОП, но и привлекать пользователей своим дизайном, функционалом, ассортиментом. Если бизнесмен хочет удачно вложиться один раз, ему нужно разработать сайт с нуля. Это и есть уникальная страница. Над ее созданием трудятся программисты, дизайнеры, рекламщики, копирайтеры. Специалисты заранее продумывают основную структуру, рисуют не только общий дизайн, но и все элементы каждой страницы. Программисты пишут скрипты. Все элементы соединяются воедино как паззл, формируя общую картинку. В итоге заказчик получает понятный и трансформируемый скрипт, может расширять количество элементов, изменять их местоположение, что-то удалять. Плюс дизайн будет сто процентов уникальным и каждое пожелание заказчика реализуется. Единственный минус – вложение личных средств и ожидание.

О гибкости и создании собственной структуры

Многих уникальный сайт привлекает своей свободной и гибкостью. Все это благодаря тому, что нет единой структуры, под которую нужно подстраиваться. Разработчики не ограничены в количестве видов шрифта, цвета, изображений, логотипа и прочих мелочей, которые как раз и позволяют создать нечто оригинальное. Полная кастомизация поможет даже маленькому бренду стать более успешным и популярным.

Программист должен обладать знаниями:

CSS;

Java Script;

SQL;

HTML.

Не помешает владение фотошопом, если в команде нет грамотного дизайнера. Знание языка программирования обязательно, а также популярных настроек, поскольку разработка эксклюзивной страницы стоит достаточно дорого, и никто не хочет платить за простенький сайт, который особо ничем и не отличается от шаблонного.

Во время создания уникального сайта исполнители могут в любое время вносить правки, доработки, полностью менять дизайн и подстроиться под тот формат, который хочет видеть потенциальная целевая аудитория.

Как подстроить сайт под бизнес?

Профессиональная разработка сайта занимает от пары месяцев до года. Все зависит от того, что именно хочет видеть заказчик и с каким уровнем сложности придется столкнуться веб-мастерам. На старте развития какого-либо дела идея создать шаблонный ресурс кажется очень выгодной, поскольку она не требует финансовых вложений, но по мере роста это может превратиться в серьезную головную боль. Поэтому рекомендуется изначально полностью продумать концепцию сайта, набор товаров или услуг, публикацию полезной информации и функционал. Если все эти моменты будут продуманы заранее, то получится разработать уникальный сайт за минимальные сроки.

Если же владелец шаблонного ресурса со временем захочет преобразовать его в эксклюзивный, то это заведомо плохая идея. Ни один пакет готовых инструментов не поможет воплотить эту идею. Придется полностью создавать новую страницу с нуля и переносить туда уже существующий контент в новом виде.

Преимущества уникального сайта

Во время разработки оригинального сайта обязательно учитываются бизнес-задачи, которые необходимо решить. Индивидуальность проекта позволяет подобрать идеальное решение для конкретной проблемы и подстроить сайт под цель, а не наоборот.

Выделяют такие достоинства эксклюзивных страниц:

креативность;

учет потребностей целевой аудитории;

масштабирование;

возможность модернизации.

Уникальный сайт в наше время – это что-то по типу визитки. Чем качественнее он изготовлен, тем больше людей захочет обратиться за услугой. Гарантировано добавление нового сегмента аудитории и удовлетворение всех потребностей.

Выводы