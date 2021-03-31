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Для упаковки товаров и рекламы компании применяются пакеты, изготовленные из бумаги и полиэтилена. Они представлены в широком разнообразии, отличаются эксплуатационными характеристиками, а для нанесения рисунка применяют разные современные технологии печати. Экологичные пакеты бумажные с логотипом имеют презентабельный вид, изготавливаются из разных сортов бумаги (крафтовой, мелованной, дизайнерской).

Особенности пакетов из бумаги

 

К главным особенностям пакетов из крафт-бумаги относят следующее:

  • натуральность материала;
  • простой способ утилизации;
  • экологичность;
  • высокие прочностные характеристики;
  • воздухопроницаемость и гигроскопичность;
  • стильный внешний вид;
  • использование разных технологий печати для получения четкого полноцветного рисунка.

Для производства таких пакетов используют разные сорта бумаги, которые отличаются качественными и эксплуатационными свойствами. Крафтовая бумага может быть не только белого и бурого цвета, но и других оттенков.

Из дизайнерской бумаги изготавливаются имиджевые пакеты с нестандартными видами ручек. Они подчеркивают стиль компании, ее индивидуальность и креативный подход к выбору упаковки.

Стоимость производства зависит от тиража, срочности изготовления, выбранной технологии печати, цвета и размера пакетов, количества оттенков, качества бумаги и ее толщины. Бумажная упаковка с логотипом является отличным способом продвижения бренда и формирования у потребителей положительного мнения о производителе.

Применение и способы нанесения рекламного рисунка

Пакеты из крафтовой бумаги пользуются высоким спросом, их применяют для упаковки подарочной и сувенирной продукции. Это незаменимая продукция для людей, которые заботятся об окружающей среде, так как она натуральная и легко утилизируется

Пакеты из бурой бумаги часто используют для упаковки пищевых продуктов, а за счет гигроскопичности и воздухопроницаемости содержимое не портится и не впитывает посторонние запахи. Кроме бумажных, востребованы и пакеты майка с логотипом в Украине, которые изготавливаются из первичного полиэтилена и характеризуются эргономичностью, вместительностью, прочностью и практичностью.

Для получения красочного рисунка применяют современные способы печати. Это может быть прямая или шелкотрафаретная печать, флексопечать, тиснение и ультрафиолетовое лакирование.

В результате рисунок получается ярким и четким, устойчивым к истиранию и неблагоприятному воздействию внешних факторов. Для шелкографии характерно получение монохромных и полноцветных изображений с высокой четкостью и текстурностью.

Для придания эксклюзивности и оригинального глянца применяют метод выборочного УФ-лакирования, которое относится к элитной печатной технологии. Тиснение на имиджевых пакетах из дизайнерской бумаги позволяет создавать интересные силуэты любой сложности.
ForUm

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