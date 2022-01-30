Украинцам рассказали, сколько будут стоить пластиковые пакеты в магазинах с 1 февраля.

Как переедет "Хвиля", об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, уже с 1 февраля 2022 года в Украине будет установлена минимальная розничная цена на пластиковые пакеты размером 2 гривны. При этом решение Кабмина касается только больших пакетов.

В частности, постановлением правительства устанавливаются минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной свыше 50 микрометров в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг.

Цены на пластиковые пакеты будут выглядеть следующим образом:

2,00 грн - пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн - пакет с ручками и боковыми складками.

Следует отметить, что в Украине с 10 декабря запретили использование бесплатных пластиковых пакетов в сфере обслуживания. Согласно закону № 1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" – за несоблюдение правил предусмотрены штрафы до 8500 грн. Это был первый этап запрета, впереди еще два.