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Правительство установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Соответствующее решение было принято на заседании правительства и вступает в силу с 1 февраля 2022 года, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Это позволит ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.

«Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика», - отметил первый замминистра экономики Денис Кудин.

Так, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг:

  • 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
  • 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

Напомним, в июне 2021 года вступил в силу Закон № 2051-1 «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины». Законом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепитах с 10 декабря 2021 года.

В то же время, эти требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 г. запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.
ForUm

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