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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил наличие в его декларации нового актива в около 28 млн грн.

«Это не новый актив – это то, что я заработал за прошлый год в Верховной Раде (если не ошибаюсь, около 550 тыс. грн), также мной был продан дом – это где-то 1,7 млн грн, а другие средства - это деньги, которые вернулись как долг передо мной еще 2016 года. Поэтому именно такая цифра задекларирована», - объяснил спикер на брифинге во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующие данные обнародованы в Едином государственном реестре деклараций.
ForUm

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