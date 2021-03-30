Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак считает, что на войне нет разницы между женщиной и мужчиной. Об этом он заявил в интервью изданию «Гордон».



Бацман спросила у Хомчака, как он относится к тому, что новым министром обороны, как говорят в кулуарах, может стать народный депутат от «Слуги народа», председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Ирина Верещук.



Хомчак подчеркнул, что в Украине сейчас есть министр обороны. «Поэтому в кулуарах могут говорить, что новым главнокомандующим будет еще кто-то. Спросите еще, как я буду к этому относиться», – добавил он.



Однако Хомчак отметил, что к любой кандидатуре: к действующему министру обороны, тем, что были, и к следующим, которые, возможно, будут, он относится с уважением. Главнокомандующий также опроверг слухи о его конфликте с главой Минобороны Андреем Тараном.



На уточняющий вопрос, одобряет ли он саму возможность, что пост министра обороны займет женщина, Хомчак сообщил, что Вооруженные силы Украины идут впереди многих стран НАТО по количеству женщин в процентном отношении, и «в боевой работе женщины показывают себя прекрасно».



По его словам, у него лично нет никакого предвзятого отношения к мужчинам или к женщинам, и у большинства офицеров и генералов такая же позиция.



«У нас женщины есть командиры танков, у нас есть артиллеристы. То есть женщине все по силам. И я мечтаю, чтобы у нас женщины-генералы были в армии», – заявил он. По словам Хомчака, пока женщин-генералов в Вооруженных силах нет, но он «чувствует, что будут».