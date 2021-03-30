Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков в прошлом году получил 700 тыс. гривен зарплаты, но у него нет ни одного автомобиля.

Как передает Укринформ, это указано в декларации Авакова за прошлый год, опубликованной на сайте НАПК.

Аваков в декларации за прошлый год указал в своей собственности квартиру общей площадью 657,90 м2 в Харькове стоимостью 965 798 грн, в которой может проживать его супруга Инна; квартиру общей площадью 55,40 м2 в Чугуеве Харьковской области и квартиру в Харькове общей площадью 70,90 м2.

Также глава МВД вместе с супругой владеют земучастком общей площадью 1200 м2 в Коробочкино Харьковской области. В декларации указано и аренду номера в гостинице «Киев» общей площадью 77,6 м2 самим министром.

Министр также обладает коллекциями картин - частью сам, частью - вместе с супругой, 3 коллекциями монет общим количеством более 2, 6 тыс. штук, 1 из этих коллекций - в общей собственности с супругой, 5 иконами в общей собственности с супругой, 1 из них принадлежит Инне Аваковой; 3 каминными часами и 2 коллекциями марок в общей собственности с супругой.

Также у главы МВД в общей собственности с супругой - коллекция вин общим количеством около 750 бутылок; более 10 наборов мебели, преимущественно итальянского производства; коллекция бронзовых, чугунных, серебряных и каменных статуэток 19 - 20 веков, библиотека книг, печатных изданий, журналов 18 - 21 веков в количестве около 8220 экземпляров; коллекция холодного оружия 19 - 21 веков - 9 единиц; коллекция виниловых пластинок 20 - 21 веков и т.д.

Сам Аваков также имеет еще 3 часов - Rolex Daytona, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre, 2 мужские перстни и т.д.

В собственности Инны Аваковой 4 шубы из меха соболя, норки, каракуля; 3 женские сумки известных брендов; ряд украшений из драгоценных камней и золота, 5 бриллиантов - черного и белого цветов, женские часы и т.д.

Супруги Аваковы, согласно этому документу, не имеют автомобилей.

Инна Авакова также обладает 5300000 ценными бумагами номинальной стоимостью 1 грн за каждый в акционерном обществе «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Форсайт Инвест».

Министр также имеет 100% корпоративных прав юридического лица Avitalia s.r.l., главный офис которого зарегистрирован в Италии. Согласно декларации, эти корпоративные права он передал в управление. В собственности его супруги находится 29,17% корпоративных прав в ООО «Подстепное солнце», главный офис которого зарегистрирован в Украине.

Согласно декларации Авакова, его супруга Инна также является бенефициарным владельцем ООО «Подстепное солнце» и АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд Форсайт Инвест».

Также Аваков задекларировал авторские права на книги «Ленин с нами?» (на украинском, русском, английском языках); «Зеленую тетрадь» (на украинском, русском, английском языках); а также на литературное письменное произведение публицистического характера «2014. Мгновения Харьковской весны».

За прошлый год глава МВД получил 692 287 грн зарплаты, а также - 123151 грн процентов от ПАО «Державний ощадний банк України».

Его жена в прошлом году получила 3241756 грн зарплаты по основному месту работы - в ПАО «Инвестор»; 1137874 грн зарплаты, полученной по совместительству - в компании Avitalia s.r.l., 218493 грн процентов от ПАО «Державний ощадний банк України», 11457 грн процентов от ПАО КБ АккордБанк.

Глава МВД также задекларировал за прошлый год 394 522 грн на банковском счете в ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины», 199506 долларов на банковском счете в ПАО «Державний ощадний банк України» , 399899 грн на банковском счете ПАО «Державний ощадний банк України» и на банковском счете в итальянском банке Banca Popolare del Frusinate - 148111 евро. Также он имеет активов в драгоценных (банковских) металлах (золото в слитке) на сумму 200 000 грн.

Инна Авакова, согласно декларации, разместила в прошлом году 1260 евро на банковском счете в ПАО «Державний ощадний банк України», 161761 грн на банковском счете в ПАО «Державний ощадний банк України» , 136415 долларов на банковском счете в ПАО «Державний ощадний банк України» ; 53661 доллар на банковском счете в АО «Райффайзен Банк Аваль», а также 1497679 евро на банковском счете в итальянском банке Banca Popolare del Frusinate.

Наличными министр, согласно документу, имеет 6000 грн, 9400 долларов, 42 950 евро, 96 000 японских иен (JPY), 4000 фунтов стерлингов, 300 австралийских долларов.

Его супруга наличными имеет 49000 долларов, 8000 гривен, 10000 евро, 15790 фунтов стерлингов.

Также Аваков задекларировал расходы на услуги по организации перелета из Италии в Украину украинского нацгвардейца Виталия Маркива на сумму 836 245 грн от 5 ноября прошлого года.