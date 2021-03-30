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По информации главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерал-полковника Руслана Хомчака, боевики на оккупированных территориях регулярно умирают от злоупотребления алкоголем и наркотиками. Об этом он сказал в интервью изданию «Гордон».

«Мы располагаем информацией, что постоянно там гибнут люди от передозировки. Боевики», – сказал он.

Главнокомандующий подчеркнул, что в украинской армии считают не только свои потери, но и противника, поскольку военным необходимо понимать, с кем они имеют дело, и максимально знать все, что происходит на оккупированных территориях. 

«Там очень часто люди умирают от передозировки наркотиков, от алкоголя, от того, что во время употребления того или иного уходят из жизни, какие-то разборки у них... Там всякое разное бывает», – рассказал он.

Хомчак не назвал точный процент таких смертей по сравнению с боевыми потерями, но отметил, что речь идет о «достаточном количестве». 
ForUm

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