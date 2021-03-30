У президента Украины Владимира Зеленского нет проблем дать команду о наступлении на Донбассе, однако это может грозить множественным смертями среди гражданского населения. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак, сообщает «Гордон».

«Я вам гарантирую: у верховного главнокомандующего проблем дать команду или принять решения нет. Просто надо просчитывать все последствия потом, силы и возможности, резервы, готовность сегодня государства к этому – чтобы мы шли – и последствия. Потому что если мы сегодня идем наступать, мы понимаем, что такое Донецк - это многомиллионный город», – подчеркнул он.

По словам Хомчака, при наступлении есть много рисков. В частности, может погибнуть слишком много местных жителей.

«А ведь это же украинцы, это же люди. Международное гуманитарное право что скажет? Оценив эти все факторы, эти риски... Кто против нас пойдет? Если мы будем сегодня воевать с теми, кто там есть, – конечно, у нас есть очень много шансов достичь цели. Но мы понимаем, что против нас станет... Мы это видели в 14-м году», – добавил он.

Напомним, сегодня, 26 марта, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.