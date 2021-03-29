Компания выделила еще 10 млн грн на борьбу с COVID-19 и хочет направить их на помощь больницам в небольших населенных пунктах и ​​благотворительным фондам, которые оказывают адресную помощь больным. На эти средства будет приобретено кислородное оборудование и другие медицинские средства.

«Сейчас мы видим, что количество заболеваний снова растет, а в больницах остро стоит вопрос с нехваткой медицинского оборудования, которое обеспечивает подачу кислорода больным. Поэтому мы выделили дополнительно средства и уже закупили для них кислородные подушки и концентраторы, чтобы поддержать города. А еще мы хотим помочь там, где сейчас нужнее всего - больницам в маленьких городках и селах. В них живут сотни тысяч украинцев, но внимание организаций и фондов к ним в разы ниже. Если вы знаете, чем можно помочь таким больницам - расскажите нам, и мы сделаем все, чтобы решить эту проблему», - комментирует Инна Поперешнюк, соучредитель Новой почты.

В конце прошлой недели Новая почта уже закупила и доставила первую партию помощи. 120 кислородных концентраторов и 100 кислородных подушек доставлены благотворительным фондам в Киеве (БФ «Свои»), Одессу («Корпорация монстров») и Львов («Крылья надежды»). Они предоставляют кислородное оборудование в бесплатное пользование всем, кто в этом нуждается, особенно людям на дому.

«Людей массово выписывают из больниц «долечиваться» дома. Госпитализации затягиваются. Скорые едут по несколько часов. Каждый день мы выдаем около 30 штук. И никаких запасов не хватит на то, что надвигается на нас. Новенькие концентраторы выстраиваются красивым строем, но к концу дня их станет намного меньше», - комментирует председатель благотворительного фонда «Свои» Леся Литвинова на своей фейсбук-странице.

«Мест в стационарах уже не хватает. Берут только тяжелых больных. А значит, еще больше людей будут нуждаться в нашей помощи и кислороде, чтобы дышать. Только за один день мы выдали 35 концентраторов. Это наш рекорд. Поэтому мы благодарны команде Новой почты за невероятную поддержку и помощь», - прокомментировала Екатерина Ножевников, председатель БФ «Корпорация монстров».

«Сейчас мы получили суперподарок - целых 40 новеньких кислородных концентраторов для выдачи нуждающимся в кислородной поддержке и тем, кто не может самостоятельно дышать. Сегодня эти аппараты разъедутся по всей Львовской области, чтобы каждый день спасать чью-то жизнь», - комментирует Наталья Липская, председатель БФ «Крылья Надежды».

Новая почта - корпоративный гражданин своей страны, которая включилась в спасение от коронавирусной инфекции с первых дней пандемии и выделила на это 48 млн грн.

Если вы знаете, что в больнице вашего села или города остро не хватает кислородного оборудования и медицинских средств для лечения коронавируса - пишите нам на почту [email protected]