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Грузовик с контейнером компании Evergreen привел к транспортному коллапсу на скоростной трассе в Китае. Ранее Суэцкий канал заблокировало судно Ever Given, принадлежащее той же компании. Об этом пишет Mothership.sg, сообщает УНН.

Грузовик развернуло на трассе Чанчунь — Шэньчжэнь утром в пятницу. Это произошло в результате аварии. Движение по автомагистрали оказалось полностью перекрыто, образовалась длинная пробка.

Примечательно, что фуру и контейнеровоз объединяет не только надпись на борту, но и то, что они отклонились от курса вправо и остановились под углом 45 градусов.

Напомним, блокировка Суэцкого канала обходится миру в $9,6 миллиарда ежедневно.
ForUm

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