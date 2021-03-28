Грузовик с контейнером компании Evergreen привел к транспортному коллапсу на скоростной трассе в Китае. Ранее Суэцкий канал заблокировало судно Ever Given, принадлежащее той же компании. Об этом пишет Mothership.sg, сообщает УНН.

Грузовик развернуло на трассе Чанчунь — Шэньчжэнь утром в пятницу. Это произошло в результате аварии. Движение по автомагистрали оказалось полностью перекрыто, образовалась длинная пробка.

Примечательно, что фуру и контейнеровоз объединяет не только надпись на борту, но и то, что они отклонились от курса вправо и остановились под углом 45 градусов.

Напомним, блокировка Суэцкого канала обходится миру в $9,6 миллиарда ежедневно.