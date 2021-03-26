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Судно, севшее на мель посреди Суэцкого канала, блокирует трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно – на разблокирование могут уйти недели, сообщает ВВС.

Судно Evergreen блокирует движение одним из крупнейших транспортных путей мира в оба направления. Так, около 5,1 миллиарда долларов товаров находится в западном направлении, еще 4,5 миллиарда – в восточном.

На поднятие судна могут потребоваться недели. По оценкам издания Lloyd's List, в совокупности в пробках находятся уже более 160 суден, в том числе 24 танкера с нефтью.

В попытках избежать остановок, корабли меняют курс к мысу Доброй Надежды на юге Африки. Однако этот путь занимает гораздо больше времени и добавляет более 5600 километров или 12 дней.

Египет также открыл старую часть канала, чтобы разгрузить заторы, пока подвижность судна не восстановят.

В среднем ежедневно Суэцким каналом проходит около 50 судов, или около 12% мировой торговли. В частности маршрут особенно важен для торговли нефтью, поскольку позволяет транспортировать нефть и сжиженный газ с Ближнего востока в Европу. Канал обеспечивает кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой.

24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром.

 
ForUm

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