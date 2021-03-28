В Укргидрометцентре рассказали о погоде в Украине в последние дни марта.

По данным синоптиков, в страну придет незначительное похолодание, в ряде областей ожидаются дожди и мокрый снег.

В понедельник, 29 марта, в западных и восточных областях без осадков, на остальной территории — дождь, ночью с мокрым снегом.На Правобережье местами ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с.

Во вторник, 30 марта, на востоке, северо-востоке и юге страны, а 31 марта — в западных и северных областях, небольшие дожди.

Температура ночью от +5 тепла до -2 мороза. 29 марта на западе и на востоке страны до 5 мороза, днем +6 +13 тепла.

В Киеве 29 марта ночью дождь, днем — без осадков. Температура ночью +2 +4, днем — +9 +11. 30 и 31 марта в украинской столице ночью 1−3 градуса тепла, днем — 11−13.