также в разделеОбщество
В армии зафиксировано еще 115 новых случаев COVID-19 8
В каких регионах Украины больше всего инфицированных коронавирусом 16
Степанов объяснил отставание от плана COVID-вакцинации 19
За сутки ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 220 нарушений 10
На Волыни может затопить дворы и дороги, в Карпатах - возможно схождения лавин 11
Степанов оценил качество китайской вакцины Sinovac 19
Почти 12 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Украине 25
Украинцы перешли на летнее время 24
Минрегион проверит все АЗС Украины 13
Стало известно имя еще второго погибшего военного возле Шумов 134
В Украине вновь обновили зоны карантина 30
Украина переходит на летнее время 48
В Карпатах сохраняется значительная угроза схождения лавин 10
За сутки в Украине вакцинировали почти 18 тысяч человек 31
МОЗ назвал условие остановки транспорта 16
Степанов: Украина продолжает разрабатывать собственную вакцину от COVID-19 20
Коронавирус в Украине: за сутки - 17 424 новых случаев 21
26 марта. Картина дня 16

В Укргидрометцентре рассказали о погоде в Украине в последние дни марта.

По данным синоптиков, в страну придет незначительное похолодание, в ряде областей ожидаются дожди и мокрый снег.

В понедельник, 29 марта, в западных и восточных областях без осадков, на остальной территории — дождь, ночью с мокрым снегом.На Правобережье местами ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с.

Температура ночью от +5 тепла до -2 мороза. 29 марта на западе и на востоке страны до 5 мороза, днем +6 +13 тепла.

В Киеве 29 марта ночью дождь, днем — без осадков. Температура ночью +2 +4, днем — +9 +11. 30 и 31 марта в украинской столице ночью 1−3 градуса тепла, днем — 11−13.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
25
Теги