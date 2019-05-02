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Во время протестов против диктаторского режима президента Николаса Мадуро в Венесуэле погибли двое демонстрантов. Об этом в своем Twitter сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, передает УНИАН.

«В результате диктаторского режима погиб 24-летний мужчина, который выразил желание жить в свободе. Я знаю, что моих соболезнований вашей семье недостаточно, но узурпатор знает, что в каждом нашем шаге к свободе есть сила наших мучеников, требующих справедливости», - говорится в сообщении.

Гуайдо также сообщил, что в больнице скончалась 27-летняя женщина. «Это должно прекратиться, и убийцы должны будут взять на себя ответственность за свои преступления», - добавил он.

Гуайдо заявил, что в четверг, 2 мая, в Венесуэле начнется всеобщая забастовка, в которой примут участие все слои населения.

30 апреля на улицы столицы Венесуэлы вышло большое количество протестующих. Среди них были военные. На обнародованном видео, которое снял неизвестный автор на улицах столицы, одни военные берут под контроль оружие и технику других.

Речь идет о районе военной авиабазы в Каракасе, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о финальной стадии свержения режима Николаса Мадуро.

Действующий президент страны назвал такие действия попыткой государственного переворота.
 
ForUm

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