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Хуан Гуайдо вернул себе пост главы парламента Венесуэлы во время голосования оппозиции вне зала заседаний, куда ее не пустили. Ранее его сместил сторонник Мадуро, политик Луис Пара, сообщает Укринформ.

Хуан Гуайдо вновь провозглашен председателем Национальной ассамблеи страны после голосования оппозиционных депутатов вне зала заседаний парламента. Они провели свое собрание в здании редакции местной газеты, после того как не смогли попасть в парламент страны, заблокированный силовиками. За его кандидатуру проголосовали сто депутатов. 

Ранее соперник Гуайдо и сторонник официальной власти страны Луис Парра объявил себя новым председателеми парламента, тем самым сместив лидера оппозиции Гуайдо с должности. Оппозиция, представляющая большинство в Национальной ассамблее, назвала произошедшее "парламентским переворотом" и заявила, что на сессии не было необходимого кворума. Глава Венесуэлы Николас Мадуро сразу после объявления результатов признал законным назначение нового руководства парламента во главе с Луисом Парра.

Как сообщалось, политический кризис в Венесуэле продолжается уже почти год. В январе 2019 председатель парламента Хуан Гуайдо, который представляет оппозицию, объявил себя временным президентом. Около полусотни государств, среди которых и США, признали его на посту.

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность признают, в частности, Москва, Китай и Куба.

 
ForUm

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