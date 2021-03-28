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Власти Нью-Йорка ввели в обращение цифровой сертификат, который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от COVID-19. Таким образом, Нью-Йорк стал первым штатом в Соединенных Штатах, где начали использовать данный документ.

«Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус», - написал он

Сертификат COVID-вакцинации будет использоваться в виде QR-кода. Чтобы его получить, необходимо скачать приложение в Apple App Store или Google Play Store. Также код можно будет распечатать на специальном сайте.

Отмечается, что компании и площадки будут сканировать код, чтобы подтвердить действенность сертификата.

Участие в программе добровольное. Подтверждать отсутствие коронавируса можно будет по-прежнему при помощи отрицательного теста на COVID-19.

Напомним, Еврокомиссия предложила проект «паспортов вакцинации».
ForUm

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