Власти Нью-Йорка ввели в обращение цифровой сертификат, который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от COVID-19. Таким образом, Нью-Йорк стал первым штатом в Соединенных Штатах, где начали использовать данный документ.
Об этом сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в Twitter.
«Мы запускаем Excelsior Pass, бесплатную платформу для компаний и людей, которую можно использовать для того, чтобы легко получить доступ к надежному доказательству вакцинации или недавно полученного отрицательного теста на коронавирус», - написал он
Сертификат COVID-вакцинации будет использоваться в виде QR-кода. Чтобы его получить, необходимо скачать приложение в Apple App Store или Google Play Store. Также код можно будет распечатать на специальном сайте.
Отмечается, что компании и площадки будут сканировать код, чтобы подтвердить действенность сертификата.
Участие в программе добровольное. Подтверждать отсутствие коронавируса можно будет по-прежнему при помощи отрицательного теста на COVID-19.
Напомним, Еврокомиссия предложила проект «паспортов вакцинации».
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