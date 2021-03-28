также в разделеМир
Индия возобновит поставки вакцины AstraZeneca в мае 8
Президент Египта приказал разгружать контейнеровоз Even Given 13
Все страны Евросоюза перешли на летнее время 15
Суэцкий канал заблокирован уже 5 дней: названы возможные причины ситуации с контейнеровозом Ever Given 56
Гуайдо заболел COVID-19 12
Нью-Йорк ввел цифровой паспорт COVID-вакцинации 12
Вакцину от Pfizer разрешили хранить в обычной морозильной камере 17
Первые протесты года в Беларуси: задержаны 225 человек 11
В Канаде мужчина с ножом напал на людей в библиотеке: есть жертвы 12
Генсек ООН осудил насилие в Мьянме 11
Китай ввел санкции против США и Канады 21
Совбез ООН соберется, чтобы обсудит запуски ракет КНДР 13
Доминикана сменила правила въезда для туристов 15
Польша усилила карантин 10
Многоэтажное здание рухнуло в Каире: есть жертвы 20
В КНДР назвали запуск ракет самообороной 22
Беларусь отстранили от «Евровидения 2021» 25
США предлагают помощь для разблокировки Суэцкого канала 29

Глава правительства Баварии Маркус Зедер призвал зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он считает, что решение о регистрации в Евросоюзе российской вакцины должно быть принято "как можно скорее".

Об этом пишет DW.

Зедер отметил, что Европа столкнулась с трудностями пр закупках первых доз вакцин.

«Нам следует извлечь урок из негативного опыта, который мы извлекли из первых закупок», - заявил Зедер.

Страны ЕС отправляют на экспорт миллионы доз производящейся на их территории вакцины AstraZeneca, несмотря на то что потребность в этой вакцине в самом Евросоюзе до сих пор не удовлетворена.

«Именно поэтому ЕС нужно на этот раз быстро заключить все необходимые договоры, чтобы получить столько вакцины, сколько нужно», - подчеркнул Зёдер.

Напомним, один из регионов Италии Кампания договорился о закупке российской вакцины «Спутник V».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
13
Теги