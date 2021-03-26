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Один из регионов Италии Кампания договорился о закупке российской вакцины «Спутник V».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Il Mattino.

Компания Soresa, которая в регионе Кампания играет роль центрального закупочного агента для продуктов, предназначенных для региональной системы здравоохранения, доверила поставщику Human Vaccine закупку российской вакцины.

Исполнительное решение было подписано два дня назад директором Soresa Микеле Феррара и завершает процедуру, которая началась 2 марта, когда региональный совет Кампании делегировал Soresa «все требования по осуществлению проверки возможности приобретения доз на рынке вакцин в дополнение к тем, которые доступны для региона Кампания».

Контракт на закупку в настоящее время «заморожен» до принятия решения регуляторными органами ЕС и Италии, EMA и Aifa, которые должны одобрить использование российской вакцины.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило первый набор данных о российской вакцине в начале этого месяца, когда Россия подала заявку на одобрение препарата в Европе.

Глава EMA заявил во вторник, что регулирующий орган готовится проинспектировать объекты в России, где производится вакцина. Неясно, каковы сроки принятия EMA решения по российской вакцине.
ForUm

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