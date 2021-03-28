В ночь с 27 на 28 марта в Украине зимнее время сменилось летним. Стрелки часов перевели в 4:00 утра.

Во время перехода на летнее время стрелки часов переводят на час вперед. В 2021 году украинцы перевели время весной в 40-й раз.

Перевод часов на летнее время осуществляется для того, чтобы у людей была возможность быстрее начинать день и дольше работать.

Перевод часов на зимнее время происходит из-за коротких световых суток. Переход на летнее время дает возможность сэкономить энергию. Уменьшение времени летом и повышение зимой требуется для того, чтобы люди имели возможность дольше работать и меньше использовать искусственное освещение.

Напомним, недавно Верховная рада пыталась отменить перевод часов в Украине, однако народные депутаты отправили на повторное второе чтение соответствующий законопроект.