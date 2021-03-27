Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высказывания некоторых политиков Украины негативно влияют на поставки вакцины из Индии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам президента, процесс вакцинации сталкивается со сложностями, поскольку в Индии действует ограничение на экспорт вакцины, и Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение.

«Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее - сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом», - заявил Владимир Зеленский.

Президент сказал, что "политики потеряли голову в погоне за быстрой популярностью, и им безразлично, из-за их негативных высказываний могут умирать украинцы".

«Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент - решайте сами», - заявил президент Украины.