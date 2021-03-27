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Некоторые страны блокируют решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе на следующий год. Нынешний мандат истекает 31 марта, сообщает Министерство иностранных дел.

О каких именно странах идет речь, не уточняется. Известно только, что они являются государствами-членами ОБСЕ.

Министерство подчеркивает, что непродление действия мандата и, соответственно, свертывание миссии, играет на руку России, поскольку незаконная деятельность ее боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет вне поля зрения международного сообщества. Кроме того, прекратится международная фиксация нарушений режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации.

Уже в начале апреля ОБСЕ может потерять свой ключевой инструмент содействия урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

«Непродление мандата СММ нанесет серьезный удар по авторитету ОБСЕ как региональной организации безопасности, выполнение безопасности положений Минских соглашений и договоренностей Нормандского формата критически усложнится без мониторинга миссии», — резюмировали в МИД.

Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине развернули 21 марта 2014 года на запрос ОБСЕ правительства Украины и благодаря совместному решению всех 57 государств-участников Организации. Задание миссии — беспристрастное и объективное наблюдение за ситуацией на Донбассе и отчетности о ней, а также содействие диалогу между всеми участниками кризиса.

Напомним, сегодня, 26 марта, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.
ForUm

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