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Верховная Рада на ближайшем заседании отреагирует на гибель военнослужащих в результате обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

«На ближайшем заседании парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага», - говорится в соболезновании Разумкова.

Он подчеркнул, что обстрел позиций Объединенных сил в пятницу – не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут украинские граждане.

Как сообщал ForUm, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в пятницу.
ForUm

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