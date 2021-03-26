Верховная Рада на ближайшем заседании отреагирует на гибель военнослужащих в результате обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

«На ближайшем заседании парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага», - говорится в соболезновании Разумкова.

Он подчеркнул, что обстрел позиций Объединенных сил в пятницу – не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут украинские граждане.

Как сообщал ForUm, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в пятницу.