Червоноградский городской суд Львовской области признал виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей местную жительницу Марию Б., сын которой прогулял почти 700 уроков.

Поэтому женщине придется заплатить 1,7 тыс. грн штрафа, пишет ZAXID.NET.

Как указано в постановлении суда, малолетний сын Марии Б. учится в Червоноградском УВК №10. С сентября 2020 года до конца февраля 2021 парень без уважительных причин прогулял 691 урок.

При этом не указано, сколько лет парню, однако, согласно закону, малолетним считается ребенок, не достигшим 14 лет.

На мать малолетнего составили админпротокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Судья Неля Отчак признала ее виновной и оштрафовала на 1,7 тыс. Грн. Также с женщины стянули 454 грн судебного сбора.

Мария Б. не первый привлекается к административной ответственности за своего сына. Ранее ее также штрафовали за кражи сына, ложный вызов «скорой» и прогулы в школе.