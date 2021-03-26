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Главному государственному ревизору-инспектору ГУ ГПС в Киевской области сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения 423 тыс. гривен неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, служащий требовал указанные средства от представителя предприятия, специализирующегося на поставках медицинских товаров, за уменьшение размера штрафных санкций за выявленные в ходе плановой проверки нарушения налогового законодательства.

Так, по словам инспектора, в случае принятия такого предложения размер штрафных санкций для предприятия составит 50 тыс. гривен, а в случае отказа – 7 млн ​​гривен.

В дальнейшем по требованию должностного лица вся сумма неправомерной выгоды была перечислена на счет подконтрольного предприятия с целью дальнейшего обналичивания. 26 марта 2021 после получения указанных средств на счета подконтрольного общества и передачи подписанного акта налоговой проверки служащий был задержан недалеко от места работы.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются возможные соучастники преступления. Разоблачены правонарушения прокурорами совместно со следователями ГБР и оперативными работниками Главного оперативного управления ГБР.  
ForUm

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