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В Министерстве иностранных дел Украины на этой неделе утвердили коммуникационную стратегию Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

Работа над стратегией продолжалась почти год.

«Этот документ построен по принципу изученных нами уроков трудной дипломатической коммуникативной жизни. То есть мы написали не абстрактный документ, а конкретный прикладной документ-стратегию на основе реальной жизни», - заявил Кулеба.

По его словам, эта стратегия создает слаженную, четкую и действенную систему внешней и внутренней коммуникации министерства для достижения стратегических целей МИД.

«Стратегия закладывает фундаментальные принципы деятельности, отражает ценности МИД, миссию и видение нашего функционирования. Стратегия отвечает на вызовы, которые диктует новая реальность пандемии и будущего мира после ее завершения. Впервые мы четко формулируем и устанавливаем указатель о том, что преимущество в коммуникации должно предоставляться цифровым и дистанционным решением, формируем устойчивые процедуры планирования, реализации и оценки эффективности коммуникаций, которые должны быть гибкими и при этом не отходить от базовых принципов внешней политики Украины», - заявил Кулеба.

В ней сформулированы алгоритмы действий работников дипломатической службы в той или иной коммуникационной ситуации и определяются правила поведения.
ForUm

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