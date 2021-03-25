также в разделеОбщество
25 марта. Картина дня 11
Степанов прокомментировал информацию о приостановке Индией экспорта вакцин CoviShield 10
Черкасскую область оставили в оранжевой зоне карантина 14
Данилов: Топливом с завода Оксаны Марченко заправляют танки в ОРДЛО 17
В Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac 20
Украина и Израиль будут вместе улучшать инфраструктуру Умани 13
В Николаевской области ввели красный уровень карантина 25
В СНБО готовы к любому сценарию развития конфликта с РФ 9
Муженко: В 2014 году на востоке Украины не было военных частей 12
Эксперты прогнозируют рост смертности от коронавируса в Украине 14
Степанов: В Украине ни один человек не умер в результате вакцинации от COVID-19 20
Дело работницы прокуратуры, сбившей ребенка, направлено в суд 13
В Украине обновили список краснокнижных растений 16
Образовательный омбудсмен посоветовал учить непривитых детей дистанционно 8
Венедиктова задекларировала за прошлый год почти 1 миллион дохода 11
ОГП: Обвинение может начать процедуру экстрадиции Януковича 12
Чернигов планирует ужесточить карантин 16
Военный организовал сеть АЗС, где продавал украденное в в/ч топливо 21

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в статью 9-2 Закона Украины «О лекарственных средствах» относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства» № 1353-IX, который парламент принял 19 марта, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Документ разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения.

Согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов против COVID-19 центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов против коронавируса.

В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциям, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19.

В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
12
Теги