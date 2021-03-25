Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в статью 9-2 Закона Украины «О лекарственных средствах» относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства» № 1353-IX, который парламент принял 19 марта, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Документ разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения.

Согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов против COVID-19 центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов против коронавируса.

В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциям, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19.

В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.