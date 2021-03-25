Совет национальной безопасности и обороны Украины готов к любому развитию конфликта с Российской Федерацией, заявил руководитель этого органа Алексей Данилов в разговоре с Радио НВ.

Также секретарь СНБО подчеркнул: Украина постоянно поддерживает контакт с западными партнерами.

«Мне сложно сказать, как будет развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев, он не один. Мы готовы к любому сценарию. <...> Надо понимать, что мы не одиноки, у нас есть партнеры, и мы постоянно с ними общаемся, держим руку на пульсе. У нас есть четкое понимание, что происходит в Европе, в Евросоюзе, кто действительно является нашим партнером; а кто только делает вид, что он наш партнер — те, кто заигрывают с Российской Федерацией, также есть», — отметил Данилов.

Среди главных партнеров Украины в вопросе противостояния агрессии РФ руководитель СНБО выделил Соединенные Штаты, Великобританию и Японию.